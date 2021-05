Die erste ROMY 2021 ist vergeben: Das ist der TV-Moment des Jahres

1. Jänner 2021. Das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Goldenen Saal des Musikvereins findet statt. Zum bereits sechsten Mal steht mit dem neapolitanischen Dirigenten Riccardo Muti ein Gigant seiner Zunft am Pult. Publikum aber ist keines zugelassen – die Pandemie hat wieder zugeschlagen. Aber Millionen Menschen in aller Welt erleben via Fernsehen nicht nur ein musikalisch phänomenales Neujahrskonzert, sie hören auch eine vermutlich schon jetzt historische Ansprache.