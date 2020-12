Neujahrskonzert-Dirigent Muti: "Wir schlagen gegen das Virus zurück“

Dabei waren Sie einer der ersten Musiker, die – als es noch erlaubt war – aufgetreten sind. . .

Wir waren die Ersten. Das Luigi Cherubini Jugendorchester und ich haben Konzerte etwa in Ravenna, Spoleto, Kalabrien, Ravello und in Paestum (UNESCO Weltkulturerbe in der Region Kampanien, Anm.) gegeben. Mit Joseph Haydns „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“. Das war sehr berührend, emotional. Denn es geht ja um die jungen Musikerinnen und Musiker, die eine Zukunft brauchen. Deswegen habe ich dieses Orchester ja auch gegründet. Und ich bin sehr stolz, dass viele der jungen Musiker inzwischen bei großen, internationalen Orchestern engagiert sind.

Sie sind Chefdirigent des Chicago Symphony Orchestra. Wie geht es da und in den USA generell weiter?

Es ist schlimm. Wir waren seit März nicht mehr beisammen. Aber wir sind in ständigem Kontakt. Ich habe etwa dem Orchester einen Schubert-Walzer per Video-Botschaft vom Klavier aus geschickt, Eine Fantasie voller Poesie. Wir waren alle sehr gerührt. Denn es gibt zwei Orchester, die tief in meinem Herzen sind. Die Wiener Philharmoniker und das Chicago Symphony Orchestra. In Chicago wollen wir mit Werken von Beethoven, Bruckner und Mahler starten. Aber das ist so, wie ein großartiges Auto, das seit einem Jahr nicht gefahren wurde. Man muss an einigen Schrauben drehen.