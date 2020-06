Stardirigent Riccardo Muti: Corona kann "Kultur nicht zerstören"

Diese verspürt Muti auch in seiner Funktion als Chef in Chicago. „Was in den vergangenen Tagen und Wochen in den USA passiert ist, macht mich unendlich traurig. Aber für all diese Ereignisse ist nicht ausschließlich Präsident Donald Trump verantwortlich. Die ewige Diskriminierung von Farbigen und vieler anderer Bevölkerungsgruppen hat in Amerika leider eine lange Tradition. Ich versuche da gegenzusteuern. Mit der Macht der Musik und mit Konzerten, die für alle offen sind, die bewusst Zeichen setzen sollen.“