Riccardo Muti im Musikverein: Tragische Rückblicke und Zeichen der Hoffnung

„Es ist unfassbar. Wir haben so liebevolle Partner. Danke an den Musikverein, danke an Maestro Muti, danke auch an unser Abo-Publikum. Wir sind eine Familie, und das hat mich zutiefst berührt“, erklärte denn auch eingangs Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer.

Und zutiefst berührend war danach auch das Konzert der Wiener Philharmoniker mit Riccardo Muti. Die vierte Symphonie von Franz Schubert (c-Moll), also die so genannte „Tragische“, bildete den Auftakt. Wie Muti sowie die exzellenten Damen und Herren am Podium (alle wurden übrigens negativ getestet) diesen Schubert realisierten, war fabelhaft.

Extrem nuanciert, unendlich feinsinnig in all seinen Facetten, aber auch in tiefster Nachdenklichkeit erstand dieses Werk, das Schubert 1816 anlässlich einer ganz Europa betreffenden Naturkatastrophe (ein Vulkanausbruch gefolgt von Dürre, Missernte, Wirtschaftskrise und einem „Jahr ohne Sommer“) verfasste.