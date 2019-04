Wieder Kritik an Elbphilharmonie - diesmal von Riccardo Muti

Nach Startenor Jonas Kaufmann hat nun ein weiterer Spitzeninterpret der Klassik die neue Elbphilharmonie in Hamburg scharf kritisiert.Stardirigent Riccardo Muti will den Prunkbau künftig boykottieren, sagte er der Welt. „Ich trete da nicht mehr auf! Dort vergeude ich nicht meine Zeit“, so Muti demnach. Der Saal sei "mittelmäßig", wiederholte Muti seine bereits 2017 geäußerte Kritik. Und er habe den Saal aus seinen Tourneen mit den Wiener Philharmonikern und der Chicago Symphony streichen lassen.