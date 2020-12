Henze-Streampremiere an der Staatsoper: Der verratene Mehr

Simone Young am Pult warnt zuvor, dass sie Henzes große Musik für die Aufnahme voll wirken lassen würde, auch wenn die Sänger im Saal dann weniger gut zu hören sind. Und für diesen emotionalen Musikdruck war man dankbar: Immer wieder fuhr der Orchesterapparat auf volle Leistung hoch. Henze pflanzt Unruhe in die Maschine, schöpft Wirkung (keine Selbstverständlichkeit!) aus dem Kontrast zu kammermusikalischen Spannungszonen. Und die 1990 uraufgeführte Oper ist 2020 eine willkommene Vorlage fürs Selberfühlen in einer Zeit, in der die Emotionen allzu oft fremdbestimmt werden.

Vera-Lotte Boecker, die schon 2018 in Salzburg bei Henzes „Bassariden“ zu hören war, glänzte als Fusako; sie muss am Schluss das traumatische Bubengericht über ihre Liebe als Zuhörerin ertragen. Bo Skovhus berührt als gutmütiger Seemann, der auf das Meer fährt, weil er das Land so hasst.

Josh Lovell singt und spielt den verlorenen Sohn ausdrucksstark und mit dem sarkastischsten Abschiedswinken, das man je auf einer Opernbühne gesehen hat.

Sonst blieb, wie schade, ein wattiger Nachgeschmack. Es geht hier doch um die ärgsten Dinge! Die blieben aber lost in translation, in einer Aufführung, die allzu sehr nach Standard-Neuer-Musik-Regie aussah. Man wird sehen müssen, ob sich das bei der TV-Sendung (ein Termin für ORF III soll folgen) oder vor Publikum anders darstellt. „Das verratene Meer“ soll am 19., 23. und 27. September 2021 vor Publikum gespielt werden.

Und das jedenfalls ist eine Aussicht auf bessere Zeiten, auf Zeiten, in denen das menschliche Mehr nicht mehr verraten werden muss, das Mehr des gemeinsamen Nachdenkens und Nachfühlens darüber, was wir sind und wer wir sind. Am Schluss, nach dem Verbeugen in die Stille hinein, spendeten einander die Beteiligten auf der Bühne Applaus. Ein schönes Bild. Es möge alsbald in der Vergangenheit wegtauchen.