"Das verratene Meer" an der Staatsoper: "Echte Premiere" ohne Publikum

Und wie haben sich die Proben dargestellt? Morabito: „Wir haben wie in einer Blase gelebt. Erst Tests, dann Proben, dann wieder Tests, dann wieder Proben. Denn wir wollten die Körperlichkeit der Oper bewahren. Eine Distanzoper kam für uns nicht infrage. Eine Liebesszene ist eine Liebesszene, eine Rangelei ist eine Rangelei. Und Dirigentin Simone Young und das hervorragende Orchester illustrieren all das exzellent.“

Wieler: „Natürlich haben wir auch auf das Fernsehen Rücksicht genommen. Aber im Grunde läuft alles so ab, als säßen an die 2.000 Menschen live im Haus.“ Morabito: „Immerhin hoffen wir, dass ,Das verratene Meer‘ in der kommenden Spielzeit wie geplant sein Publikum auch vor Ort finden kann. Ich habe mich für dieses Werk immer stark gemacht, und die Menschen sollten überprüfen können, warum dem so ist.“

Wird es in Wien weitere Regiearbeiten des Duos Wieler-Morabito geben? Morabito: „Wir planen das durchaus für die Zukunft. Nicht in jeder Saison, aber mit ziemlicher Regelmäßigkeit.“