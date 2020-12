Kein Publikum, kein Applaus? Wie bei Neujahrskonzert und Fußball trotzdem gejubelt wird

Nach vorheriger Registrierung unter www.mynewyearsconcert.com kann man am 1. Jänner 2021 über Smartphone, Tablet oder Computer live beim Neujahrskonzert applaudieren. Das Klatschen dauert jeweils rund eineinhalb Minuten und ist im Musikverein, aber auch im Fernsehen zu hören. Registrieren sollte man sich am besten vor dem 16. Dezember, um an den Probedurchgängen teilnehmen zu können, spätere Anmeldungen werden aber je nach Kapazitäten auch noch entgegengenommen. Wer möchte, kann zusätzlich Fotogrüße einsenden – der ORF zeigt in der TV-Übertragung die kreativsten Beiträge.