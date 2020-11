Sport vor Corona: Die große Sehnsucht nach den Emotionen

Euro 2016

Im Fußball haben sich auf jeden Fall die Fans aus Nordirland einen Namen gemacht. Bei der EURO 2016 war Will Grigg einer der Stars, obwohl er keine Minute spielte. Weil er bei Wigan in der dritten englischen Liga Torschützenkönig war, hatte ein Fan den Song „Freed from Desire“ in „Will Grigg is on Fire“ umgetextet. Auf den Tribünen, in den U-Bahnen, auf den Straßen ging es rund, der Song wurde ein Ohrwurm.