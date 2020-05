Der Letzte seiner Art: Als ein Österreicher Sportgeschichte schrieb

Schlager ist einer von nur sieben Tischtennis-Spielern in den letzten 50 Jahren, die Einzel-Weltmeister wurden und nicht aus China kommen. Und: Der Titelträger von 2003 wird wohl für alle Zeit der letzte bleiben, dem dieses Kunststück gelang. Denn wie Jindrak berichtet, wird es die Weltmeisterschaften im herkömmlichen Sinne bald nicht mehr geben. Der Internationale Verband ( ITTF) krempelt um und orientiert sich zukünftig am Tennis. Sprich es soll Grand-Slam-ähnliche Turniere sowie ein Tour-Finale geben. "Aber eine Individual-WM wird die ITTF einstampfen", so Jindrak.

Die letzte Chance auf einen nicht-chinesischen Weltmeister dürfte es damit wohl 2021 geben, wenn in Houston in den USA die nächste Einzel-WM geplant ist. Wie und ob diese regulär stattfindet steht aufgrund der aktuellen Corona-Krise aber ebenfalls noch in den Sternen. Jindrak: "Man kann daher fast sicher sein, dass Werner der letzte nicht-chinesische Weltmeister geworden ist. Und das ist ja auch schon was."