Jindrak: "Werner Schlager und ich waren Zufallsprodukte"

Wie äußert sich dieser fehlende Teamspirit?

Zum Beispiel bei den Vorbereitungen für große Turniere. Da sind die Spieler in den letzten Jahren ihre eigenen Wege gegangen. Jeder hat geschaut, was für ihn am besten ist. Zwei, drei Tage vor der WM oder EM hat man sich dann getroffen und ist zum Turnier geflogen. Das passt für mich nicht zusammen. Für mich ist klar, dass das Nationalteam mindestens eine Woche, zehn Tage vorher mit dem Trainer zusammen ist, um eine optimale Vorbereitung zu machen. Es muss wieder eine Gemeinschaft da sein, jeder miteinander trainieren. Wir haben ja ein starkes Team, es profitiert jeder von dem anderen. Unsere Aufgabe ist es, die Spieler so auf die Großereignisse vorzubereiten, dass sie dort 100 Prozent ihrer Leistung abrufen. Mit den individuellen Sachen können wir das schlecht koordinieren und kontrollieren.

Apropos Nationalteam: Das Top-Trio bei den Herren ist schon verhältnismäßig alt. Stefan Fegerl ist 29 Jahre alt, Daniel Habesohn 31, Robert Gardos 39. Steht da in den nächsten Jahren ein Umbruch bevor?

Das ist ein wichtiger Aspekt, dass der Nachwuchsbereich nicht vergessen wird. Wir haben zwei, drei recht gute Nachwuchsspieler, die bereits in den A-Kader hineingenommen werden, um mitzutrainieren. Über kurz oder lang wird es einen Umbruch geben. Die Jungen werden noch mehr forciert werden. Aber ich sehe den Umbruch noch nicht. Ich bin für die olympischen Spiele in Tokio 2020 voll optimistisch, dass das mit diesen Mannschaften funktionieren kann und wird.

Bei den Frauen hat Sofia Polcanova erfolgreiche Monate hinter sich, sie ist aktuell sogar die Nummer eins in Europa. Was ist da in Zukunft noch zu erwarten?

Sie hat in den letzten Monaten fantastisch gespielt und sich super weiterentwickelt. Ich bin ziemlich begeistert, auch wie sie bei der WM gespielt hat. Da ist auch unsere Hoffnung, dass Sofia bei den nächsten Großereignissen das ein oder andere Edelmetall nach Österreich holt. Technisch ist sie sehr gut drauf und auch die körperlichen Voraussetzungen passen. Da ist in den nächsten Jahren einiges möglich. Da möchte ich natürlich auch das Umfeld schaffen, dass es für sie so reibungslos und professionell wie möglich abläuft.