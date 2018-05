Podcast: Salzburgs Europacup-Helden warten auf die Krönung

In der heimischen Bundesliga fehlt den Salzburgern aktuell noch ein Punkt auf den fünften Titelgewinn in Folge. Am Sonntag, im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Sturm Graz, könnte Titel Nummer eins jedoch fixiert werden. Wenige Tage später treffen die beiden Mannschaften erneut aufeinander, diesmal im Cup-Finale. Auch hier ist Salzburg der große Favorit. Und dann ist da ja auch noch das Rückspiel im Halbfinale der Europa League gegen Marseille am Donnerstag. Das Team von Marco Rose läuft einem 0:2 hinterher. Die Chancen auf den Finaleinzug sind jedoch intakt.