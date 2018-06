Podcast: Der neue HLA-Meister und die Champions League

Der österreichische Handball-Meister 2018 heißt Fivers Margareten. Die Wiener besiegten den Titelverteidiger und Cup-Sieger aus Hard in der Finalserie mit 3:1. Am vergangenen Dienstag gelang der entscheidende 26:24-Erfolg. Es ist - nach 2011 und 2016 - der dritte Meistertitel in der Fivers-Vereinsgeschichte.

Nur wenige Stunden nach dem entscheidenden Spiel äußerten sich Fivers-Trainer Peter Eckl und Hards Sportlicher Leiter Thomas Huemer im Kurier-Sportpodcast über die zurückliegende Saison und die nahe Zukunft der beiden Vereine. Denn bei den einen verabschiedet sich der Coach, bei den anderen einer der Top-Torschützen. Bei den Wienern stellt sich zudem die große Frage, ob das Team nächste Saison in der Champions League zu sehen sein wird.