Wie Margareten zur Handball-Hochburg wurde

Die Entscheidung

Und wie kam er nun zustande, dieser dritte Titel? So: Eine kleine Gemeinheit hatten sich die Gäste aus Hard ja ausgedacht für das vierte Finalspiel der Handball Liga Austria am Dienstagabend: Die Vorarlberger hatten Dominik Schmid in die Wiener Hollgasse mitgebracht und zum Aufwärmen geschickt – doch auf dem Spielberichtsbogen schien der zuletzt von einem Bänderriss gehandicapte Teamspieler nicht auf.

Ein kleiner Psychotrick auf dem Weg zum erhofften 2:2-Ausgleich in dieser Best-of-five Serie, der nach 39 Sekunden Wirkung zeigte, denn da gingen die Harder aus dem ersten Angriff gleich einmal mit 1:0 in Führung. In der 3. Minute glichen die Fivers aus – es entwickelte sich eine muntere Partie. Als eine Viertelstunde absolviert war, hatten sich die Wiener eine Drei-Tore-Führung erarbeitet. Hard drängte zwar, doch mit konsequenten Tempogegenstößen wussten sich die Fivers vorn zu halten. 13:10 stand es zur Pause nach fünf Treffern allein von Ivan Martinovic.

Aufholjagd

Aggressiv gingen die Harder auch in der zweiten Hälfte zu Werke, doch es waren erst zwei Minuten gespielt, als Vytas Ziura die erstmalige Vier-Tore-Führung der Hausherren herstellte. Bis zur 44. Minute aber arbeiteten sich die Vorarlberger bis auf einen Treffer Rückstand heran, worauf die Fivers den Tormann tauschten, Boris Tanic kam für Wolfgang Filzwieser.

In der 45. Minute war es dann passiert – Hard glich aus, 17:17, lag aber zwei Minuten später wieder zwei Tore zurück. Sechs Minuten vor dem Ende führte Hard zum zweiten Mal an diesem Abend, kassierte aber postwendend den Ausgleich zum 22:22, das 22:23 und das 22:24. Zu viel für Herburgers Nerven, der Rot sah (57.), auch Doknic musste gehen (59.). Den derart geschwächten Gegner besiegten die Fivers schließlich mit 26:24.

Das zehnte HLA-Finale der Fivers endete übrigens mit einem Novum: Erstmals wurde der Titel nicht gegen Bregenz geholt, der dritte Coup der Vereinsgeschichte gelang gegen den zweiten großen Klub aus dem Ländle.