Podcast: Sturm hat den Erfolg gefunden, Rapid sucht noch

Ein Treffer von Stefan Hierländer in der 112. Minute der Verlängerung besiegelte den Titelgewinn von Sturm Graz im ÖFB-Cup. Die favorisierten Salzburger verpassten damit das angepeilte fünfte Double in Folge. Der Grazer Jubel war dementsprechend groß. Nun gilt es aber noch, den Vizemeistertitel perfekt zu machen.

Wie ist dieser Erfolg und die Leistung Sturms in dieser Saison aber tatsächlich einzuordnen? Und was und wer macht die Grazer heuer so stark? Das und mehr besprechen Moderator Stefan Berndl und Sportredakteur Alexander Huber in der 21. Episode des Kurier-Sportpodcasts. Auch das anstehende Duell der Salzburger bei Rapid Wien am kommenden Sonntag ist ein Thema. Rapids Torhüter Richard Strebinger (das vollständige Interview ab Sonntag im KURIER und auf kurier.at) zeigt sich etwa überzeugt, "dass wir etwas holen werden."