Cup-Finale: In Klagenfurt herrschte Chaos

Das Cupfinale 2018 stand alles andere als unter einem guten Stern. Eigentlich sollte dieses schon am 1. Mai stattfinden und damit an jenem Tag, den der ÖFB als Finaltag auch für die kommenden Jahre auserkoren hatte. Doch weil sich Finalist Salzburg auch für das Europa-League-Semifinale qualifiziert hatte, dessen Rückspiel am 3. Mai stattgefunden hatte, musste die Partie auf den 9. Mai verschoben werden.

Aber auch gestern gab es Probleme: Bei der Anreise, rund um die Arena, aber auch im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt. Für die Tausenden Sturm-Fans wurde die Fahrt in die Kärntner Landeshauptstadt zur Geduldsprobe. Gleich drei Staus verlängerten die Fahrtzeit auf bis zu drei Stunden.

Viele kamen erst sehr spät in Klagenfurt an. Und standen beim Einlass im nächsten Stau. Das EM-Stadion war erst viel zu spät, nämlich 90 Minuten vor dem eigentlich geplanten Spielbeginn um 20.30 Uhr geöffnet worden.