Sturm beendet Salzburgs Serie und gewinnt den ÖFB-Cup

Irgendwann endet jede Serie. Am Mittwoch war das jene der Salzburger. Nach 29 ungeschlagenen Cupspielen gab es im Finale in Klagenfurt eine 0:1-Niederlage nach Verlängerung gegen Sturm.

Der Sieg der Grazer, die am Sonntag in Salzburg in der Bundesliga noch 1:4 untergegangen waren, war verdient. Dem Europa-League-Semifinalisten waren die Strapazen der letzten Monate im 59. Saisonspiel (!) in jeder Phase des Spiels anzumerken. Dass die Salzburger in Unterzahl (Rot für Ramalho) überhaupt in die Verlängerung kamen, lag nur an der Klasse von Keeper Stankovic und der Fahrlässigkeit der Grazer beim Verwerten ihrer Chancen.