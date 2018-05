Sturms titellose Zeit zu Ende - Bodenhaftung bleibt erhalten

Höhere Erwartungshaltung

Einfacher wird es für Sturm 2018/19 sicher nicht. Durch den Cupsieg ist das Standing der Grazer weiter gewachsen, zugleich die Erwartungshaltung gestiegen. "Nächstes Jahr wird eine schwierige Saison, weil wir auch anders gemessen werden nach diesem Titel", weiß Hierländer. Der wirkt sich dafür sicher in punkto Vertragsverhandlungen positiv aus. Sturm ist als Adresse noch einmal reizvoller geworden. An Kreissl liegt es nun, die Erfolgstruppe zusammenzuhalten.

Mit Hierländer konnte bereits eine wichtige Stütze verlängert werden. "Jeder Einzelne von uns spielt eine Riesensaison, ich hoffe, dass nach dem Hierli noch einige Unterschriften meiner Kollegen folgen werden", verlautete Peter Zulj. Der bis 2020 gebunden Offensivmotor hat sich mit einer Traumsaison, der ersten bei Sturm, selbst in den Blickpunkt und auch ins ÖFB-Team gespielt, ist aber vertraglich noch bis 2020 gebunden. Bleiben wird wohl auch Lukas Spendlhofer. Man werde in den nächsten Tagen die Optionsziehung finalisieren, kündigte Kreissl einen weiteren Abschluss an.

Er selbst bekam am Montag einen neuen unbefristeten Vertrag, mit vereinbartem Kündigungsverzicht bis 2020. In Klagenfurt wurde er aufgrund der guten Arbeit in den letzten beiden Jahren von den Fans mit Sprechchören bedacht. "Ich bedanke mich dafür, möchte aber, dass wir im Team die Erfolge feiern und dass bei den Fans kein Einzelner herausgehoben wird", so Kreissl. Er selbst sieht so etwas eher als Belastung. "Fußball ist ein Ergebnissport, da kann es in zwei Wochen schon wieder ganz anders ausschauen", kennt Kreissl das Geschäft.

Etwa wenn in den letzten drei Liga-Runden der zweite Platz und die damit verbundene Champions-League-Qualifikation doch noch verspielt werden würde. Dort waren die Grazer zuletzt 2011 angetreten und hatten nur knapp gegen BATE Borisow im Play-off den Kürzeren gezogen. Zuvor waren sie dreimal in der "Königsklasse" vertreten mit dem Highlight Zwischenrunde 2000/01. Der Weg dorthin ist im Nicht-Meister-Weg extrem steinig, wohl kaum zu schaffen.