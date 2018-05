Podcast zum CL-Finale: "Zidane kann sich ein Denkmal bauen"

Wieder einmal Real Madrid, oder doch Liverpool? Das Champions-League-Finale am Samstagabend (20.45 Uhr) in Kiew ist nicht nur das Duell zweier herausragender Offensivakteure der laufenden Saison. Neben Cristiano Ronaldo und Mohamed Salah stehen auch die beiden Trainer, Zinedine Zidane und Jürgen Klopp, sowie die Chance der Spanier auf den dritten Titel in Folge im Fokus.

Als Vorbild für Real Madrid könnten dabei die Spielerinnen von Olympique Lyon dienen: Den Französinnen gelang am Donnerstag gegen Wolfsburg der dritte Champions-League-Titelgewinn in Serie.

Welches der beiden Teams ist in diesem Finalspiel nun aber tatsächlich zu favorisieren? Und was würde eine Niederlage für Zidanes Zukunft auf der Madrider Trainerbank bedeuten? Das und mehr bespricht Moderator Stefan Berndl mit den beiden Kurier-Sportredakteuren Alexander Strecha und Andreas Heidenreich in der 23. Episode des Kurier-Sportpodcasts.