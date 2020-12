Neujahrskonzert ohne Publikum, Philharmoniker "klatschen vielleicht selbst“

Aber ein Neujahrskonzert so ganz ohne Publikum – wie soll da das traditionelle Mitklatschen beim „Radetzkymarsch“ funktionieren? Froschauer lachend: „Vielleicht werden wir auch selbst klatschen. Es sind beim ,Radetzkymarsch’ ja nicht alle Musiker beschäftigt. Wir sind hier aber auch in ständigem Austausch mit Maestro Muti, der stets via Video-Konferenzen am Klavier sitzt und mit uns alles probiert. Das ist für uns alle etwas Neues. Und Muti hat schon im Juni und in Salzburg bewiesen, dass er für die Musik alles auf sich nimmt. Wir werden somit seinen bevorstehenden 80. Geburtstag im Jahr 2021 mit ihm musikalisch in Wien, in Salzburg, an der Mailänder Scala und an vielen anderen Orten feiern.“

Was zudem bleiben wird? Die zwei Balletteinlagen, die so Froschauer „bereits aufgezeichnet wurden“. Auch den bekannten Pausenfilm wird es wieder geben; der ORF war heuer diesbezüglich im Burgenland extrem aktiv.

Froschauer: „Das Pandemie-Jahr 2020 wird wohl jedem in Erinnerung bleiben. Für 2021 aber wollen wir den Menschen weltweit Hoffnung geben. Das Neujahrskonzert ist mehr als ein philharmonisches Konzert, es ist ein absolutes Herzensanliegen.“

Stichwort: Die philharmonischen Konzerte. Wie geht es da weiter? Froschauer: „Alle Karten für das Neujahrskonzert werden finanziell rückabgewickelt, und die Besitzer haben ein Vorrecht für 2022. Was die regulären philharmonischen Konzerte betrifft, so müssen wir abwarten, wie es von Seiten der Regierung ab dem 7. Jänner 2021 weitergeht. Wir wollen spielen und sind überglücklich, dass immerhin das Neujahrskonzert stattfinden darf.“

Wirtschaftlich – so Philharmoniker-Geschäftsführer Michael Bladerer – „war 2020 ein schwerer Schlag für uns, wie für alle andere Institutionen auch. Wir haben extreme Verluste und auch viele Konzerte verloren.“ Aber, so Froschauer: „Umso wichtiger ist es, dieses Konzert als Zeichen zu setzen.“