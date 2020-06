Podcasts in Österreich: "Noch in den Babyschuhen"

Podcasts – die Radio-Sendungen des Internets – boomen. Laut aktuellem Reuters Digital News Report, der vor wenigen Tagen erschienen ist, konsumieren rund 30 % der Österreicher Podcasts.

Diese sind in der Regel kostenlos und man kann sie unkompliziert überall über Smartphone, Tablet & Co hören. Viele tun das am Weg zur Arbeit – dass eben dieser in der Corona-Krise aber oft weggefallen ist, hat auch Auswirkungen auf den Podcast-Bereich.