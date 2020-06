Hipster-Blabla und Politik: Die 5 besten Podcasts für den Juni

Welche Podcasts lohnen sich? Wir haben 5 Hör-Empfehlungen aus unterschiedlichen Genres für Sie, darunter sind Podcasts auf Deutsch und Englisch über Themen wie Musik, Politik und Verschwörungstheorien.

1. Wind of Change (Englisch)

Der Hit zur Wende der deutschen Rockband " The Scorpions" steht im Mittelpunkt eines aberwitzigen Podcast-Projektes: "Wind of Change", gleichnamig zum Lied, beschäftigt sich mit der Frage, wer den Hit, mit dem der Fall des Kommunismus in Europa mitbesungen wurde, wirklich geschrieben hat. Die CIA? Eine umfangreiche Recherche zwischen Investigativjournalismus und Verschwörungstheorie. Die Fragestellung an sich macht neugierig, die Umsetzung ist fantastisch.