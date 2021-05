Die ROMY 2021 im Liveticker: Gold am Ende des Tunnels

Heute (ab 20.15 Uhr) werden die KURIER ROMYs 2021 verliehen. Und am aufgeregtesten bin wohl ich. Die Stars wissen schon, ob sie Preise bekommen haben, die Live-Gala mit all ihren zahllosen Möglichkeiten für Hoppalas gibt es heuer nicht. Also bleibe nur ich übrig. Es ist nämlich meine erste ROMY als Jury-Vorsitzender. (Wie es dazu kam, lesen Sie hier) Der Weg hierher zur Sendung war daher ziemlich spannend. Und jetzt entscheiden Sie, wie gut das alles geworden ist.

Wenn Sie also superzufrieden sind mit der ROMY 2021, so gut unterhalten wurden wie nie zuvor oder Ähnliches, dann schreiben Sie mir. Wenn nicht, dann schreiben Sie dem ORF (haha). Nein, im Ernst: Melden Sie sich doch bei mir, wenn Sie die ROMY gesehen haben - ich bin gespannt auf Ihr Feedback.