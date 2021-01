Start für die KURIER ROMY 2021 mit wichtigen Neuerungen

Die Vorbereitungen für die KURIER ROMY 2021 laufen auf Hochtouren. Die begehrten Publikumspreise werden auch heuer wieder vergeben: Aufgrund der Corona-Beschränkungen werden sie jedoch nicht in der traditionellen Gala in der Hofburg, sondern während einer Fernsehsendung in gewohnt stilvollem Rahmen überreicht. Für die Sendung verantwortlich zeichnet der langjährige Partner ORF. Die Ausstrahlung findet am Samstag, 15. Mai 2021 um 20:15 Uhr in ORF 2 statt.

Das ROMY Team neu aufgestellt: Georg Leyrer, Ressortleiter der KURIER Kultur, wird die Leitung der ROMY-Jury für 2021 und 2022 übernehmen. Als Vertretung wird ein erfahrenes Mitglied der ROMY-Jury fungieren: Dietmar Pribil, ebenfalls aus der KURIER Kultur.

ROMY-Gründer Rudolf John wird als Ehrenpräsident der ROMY fungieren und das Vorschlagsrecht für die Kategorie Platin erhalten. Mit seinem jahrelangen Engagement und Einsatz für die ROMY hat er erheblich zum Erfolg dieses Preises beigetragen.