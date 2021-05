Wird es was mit der Buhlschaft im Sommer?

Mein Optimismus ist so groß, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass es nichts wird. Aber ein, zwei Mal hat sich schon ein bisschen die Sorge eingeschlichen. Ich hoffe, dass Österreich in zwei Monaten die Situation so im Griff hat, dass Kultur generell stattfinden kann – nicht nur die großen Player. Und im letzten Jahr lief es vorbildlich, also, ich bleibe positiv.

Haben Sie die Buhlschaft für sich inzwischen weiterentwickelt?

Ja, ich denke die ganze Zeit drüber nach. Aber alle Gedanken, die ich mir mache, sind hypothetisch, vielleicht passen die nicht ins Regiekonzept oder nicht mit meinen Partnerinnen auf der Bühne zusammen. Das muss man im Probenprozess entstehen lassen.