"Buhlschaft" Verena Altenberger: "Mit einer Bühne kommt Verantwortung“

Sie sind aus Salzburg, reden jetzt im Interview aber Hochdeutsch.

Ich werde manchmal dafür kritisiert, dass ich Hochdeutsch rede. Das scheint einige Österreicher aufzuregen. Hochdeutsch ist eben meine Berufssprache geworden.

Andererseits musste ich noch vor eineinhalb Jahren ein Casting-Telefonat führen, weil der deutsche Regisseur nicht glauben konnte, dass ich akzentfrei Deutsch kann.

Die deutschen Regisseure und Produzenten haben Angst vor dem Österreichischen, und die Österreicher finden es unangenehm, wenn sie das Gefühl haben, man dialektelt nicht mehr. Es ist schwer, es mit Sprache allen recht zu machen, deshalb versuche ich es immer seltener. Es ist ein großer Vorteil für mich geworden, mich auch innerhalb der Sprachwelten sehr fließend bewegen zu können.

Sie haben zuletzt viel Fernsehen und Film gemacht, aber wenig Bühne. Wie schwer wird der Umstieg auf die Bühne und auf den Domplatz?

Ich habe Theaterschauspiel studiert und meinen Beruf am Theater erlernt. Auf fünf „Theater-Jahre“ folgten vier beim Film. Es wird also schon nicht weg sein.

Beim Film spielt man klein, am Theater groß, und am Domplatz vermutlich riesengroß.

Ja, ich bin sehr gespannt darauf. Vor allem auch, weil mir das kleine Spielen vor der Kamera so sehr taugt, ich genieße das sehr. Ich finde das so toll, dass man mit einem Blick alles sagen kann und es wird verstanden. Das ist die Magie am Film. Aber ich habe auch wahnsinnig Lust auf das Überlebensgroße am Domplatz.

Vielleicht gibt es bald mehr Angebote für die Bühne.

Ich habe ja immer darauf gewartet, dass ein Theaterangebot kommt, das besser ist als die nächste Rolle beim Film. Dieses Warten hat erst mit dem Anruf von Schauspielchefin Bettina Hering aufgehört. Es wäre schön, wenn die Theaterangebote in Zukunft besser werden, sodass sie den Film immer wieder mal ausstechen.

Sie haben Publizistik studiert. Die Frage drängt sich auf: Warum haben Sie Ihren Beruf ergriffen und nicht meinen?

Ich wollte schon immer Schauspielerin werden, hatte aber in Wirklichkeit wenig Ahnung, was dieser Beruf bedeutet und von einem verlangt. Wie ein Kind, das sagt, es will Astronautin werden.

Mit 18 habe ich in Wien an einer Schauspiel-Uni vorgesprochen, was nicht geklappt hat. Das war aber für mich die gesunde Watschen, die ich gebraucht habe. Auf Anraten meiner Mama habe ich mich noch am selben Tag für Publizistik und Kommunikationswissenschaften eingeschrieben und habe das Studium und das Wiener Uni-Leben geliebt. Meinen Traum von der Schauspielerei habe ich dabei aber nie aus den Augen verloren.