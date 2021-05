Cornelia Froboess: So hat Peter Kraus auf sie aufgepasst

Ihre Stimme tönt selbst Nichtschwimmern im Ohr: „Pack’ die Badehose ein“ machte Cornelia Froboess mit acht Jahren zum Kinderstar. „Mich erstaunt heute, mit welch selbstverständlicher Verve ich das gesungen habe“, erzählt sie amüsiert bei der Überreichung der Platin-ROMY für ihr Lebenswerk im Gärtnerplatztheater in München (Ausstrahlung heute, 20:15 Uhr, ORF 2).

Die Laufbahn der 77-Jährigen ist außergewöhnlich: Mit Peter Kraus bildete sie nach ihren frühen Anfängen in ihren Filmen das Teenie-Traumpaar der Nachkriegsunterhaltung, wurde als Sängerin ein Idol. Schließlich wandte sie sich dem Theater zu – und avancierte zur gefragten Darstellerin, spielte Brecht bis Bernhard. Und auch im TV („Praxis Bülowbogen“) feierte sie Erfolge. Ändern würde sie nichts an ihrem Leben, sagt sie. „Ich möchte nichts davon missen.“

freizeit: Vom Kinderstar zum Teenie-Idol zur Charakterdarstellerin – eine enorm facettenreiche Karriere. Wie kam es dazu?

Cornelia Froboess: Ich habe nicht groß darüber nachgedacht. Allerdings wollte ich auf der Bühne nicht mehr nur als die Conny gesehen werden, wollte in andere Figuren schlüpfen. Also besuchte ich zwei Jahre in Berlin die Schauspielschule. Hans Weigel war mein Mentor. Wie Ernst Haeusserman arrangierte er ein Vorsprechen für mich am Landestheater Salzburg. Als ich einen Film mit Peter Alexander drehte, kam die Zusage.

Ihre Beziehung zu Österreich?

Österreich hat für mich ein Leben lang eine große Rolle gespielt. Ich bin auch österreichische Staatsbürgerin, durch Heirat (mit Theaterintendant Hellmuth Matiasek, Anm.); meine Kinder sind Österreicher. Ab 1952 habe ich meine Filme hier gedreht. Immer in Sievering, in diesen wunderbaren Ateliers, später am Rosenhügel. Sievering habe ich geliebt, das war meine Jugend.