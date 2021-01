DJ Ötzi wird 50: „Sei bereit zu verzeihen“

Wie sehen Sie auf alles, was Sie in Ihrem Leben bewältigt haben, zurück?

Es hat sehr viele Niederschläge und dunkle Kapitel in meinem Leben gegeben. Aber hätte ich das alles nicht erlebt, wäre ich nie derjenige geworden, der ich heute bin. So schlimm das alles war – meines Erachtens ist es rückblickend sogar ein Riesenplus.

Sie hatten einen schweren Start ins Leben, mussten ohne Mutter aufwachsen.

Du musst bereit sein, verzeihen zu können. Wenn du es nicht schaffst, dich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und sie aufzuarbeiten, zu reflektieren und sie hinter dir zu lassen, wenn du das nicht tust, wirst du immer am Stand treten. Immer. Du wirst nie die Gegenwart annehmen und sagen können: So wie es jetzt ist, so ist es gut. Um etwas bewältigen zu können, solltest du bereit sein zu reflektieren und zu verzeihen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich es geschafft habe, verzeihen zu können. Ein tolles Gefühl – du fühlst dich viel freier. Jammern hilft niemandem. Schau, dass du in die Kraft kommst. Und in die kommst du nur, wenn du in die Verzeihung kommst. Ich konnte dadurch sehr viel Gutes bewirken in meinem Leben, im Jetzt.

Vor vier Jahren sind Sie den Jakobsweg bis zum Wallfahrtsort Santiago de Compostela gegangen. Was war größer: die Anstrengung oder das Glücksgefühl?

Es war eine Riesenanstrengung – aber gespürt hab ich nur das Glücksgefühl. Sich Zeit für mich selbst nehmen zu können war eine Wohltat. Keine Termine, gar nix, das hatte ich noch nie und hat mich sehr glücklich gemacht. Für mich war der Jakobsweg ein wichtiger Schritt, um mein Leben und alles, was darin passiert ist, abzurunden. Um wahrzunehmen, wer ich bin, wo ich herkomme und wo ich noch hin will. Heute kann ich ganz klar sagen: Ich habe mich gefunden. Ich weiß, warum ich auf dieser Welt bin. Aber am Ende muss ich diese Erkenntnis für mich behalten, sie gehört nur mir. Ich fühle mich dadurch extrem frei. Wenn du Freiheit spüren willst – genau so fühlt sich das an.

Ein Grund für Ihren Pilgergang war auch, dass der Ruhm Ihnen zugesetzt hatte – es gab viel zu verarbeiten.

Stell dir vor, du wirst wegen einer Sache von einem Tag auf den anderen auf der ganzen Welt bekannt. Alle stehen auf dich und du bist der geilste Typ ever – aber weißt eigentlich gar nicht, wie das passieren konnte. Wie soll denn ein normaler Mensch das begreifen und verkraften können? Das geht gar nicht. Ich habe mich zuletzt sehr damit beschäftigt, was in den vergangenen 20 Jahren mit mir geschehen ist. Ich war schon sehr verirrt, wusste nicht mehr, wo vorne und hinten, was gut und schlecht ist. Heute habe ich mich gefunden. Ich bin wahnsinnig froh, dass meine Frau, meine Tochter und meine Freunde in dieser Zeit für mich da waren. Heute empfinde ich vor allem eines: Dankbarkeit.

Auch der Glaube an Gott gibt Ihnen viel Kraft, richtig?

Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Es liegt mir aber fern, jemanden zu missionieren. Für mich verhält es sich so: Wenn ich zu Gott und zu Jesus spreche, setzt das einen Kreislauf in Gang, der mich innerlich befreit – und das schenkt mir große Kraft. Oft denke ich mir, Gott ist so groß und hat echt andere Probleme, als auf mich zu schauen. Aber er schaut sehr auf mich.

Was nehmen Sie sich für das neue Jahr vor – haben Sie gute Vorsätze gefasst?

Ich versuche – versuche! – jeden Tag mit einem Lächeln zu beginnen. Meine Frau zitiert da gern den Dalai Lama: Alles, was man mit einem Lächeln beginnt, gelingt am meisten. (lacht) Und sonst? Ich kämpfe seit Ewigkeiten mit meinem Gewicht und mindestens genauso lange versuche ich mir das Rauchen abzugewöhnen. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen! Ich will einfach versuchen, positiv gestimmt in die Zukunft zu gehen. Weil jetzt bin ich ja frei – und kann machen, was ich will.