David Guetta: "Ich bin ein ewiger Hippie“

Sie spielten dieses Jahr ein Live-Set, das online übertragen wurde, und sammelten so Spenden im Kampf gegen Covid-19. Auch damit zeigten Sie Verantwortung.

Wir haben 1,5 Millionen Dollar zusammen bekommen, mehr als 50 Millionen Menschen weltweit sahen zu. Komplett verrückt! Sonst hat höchstens ein Football-Finale solche Einschaltquoten. Ich habe damit einen Weltrekord aufgestellt. Natürlich war auch Glück dabei, die Leute waren zu Hause so gelangweilt. Aber ich wollte damit Menschen in Not helfen. Das Geld kam etwa Spitälern in Frankreich zugute, aber auch Organisationen in Amerika. Ich lebe zeitweise in den USA, manche Menschen hatten nicht einmal etwas zu essen. Wir haben Mahlzeit um Mahlzeit verteilt. Ich bin sehr stolz darauf.

Auch in New York haben Sie aufgelegt. Dabei nahmen Sie Bezug auf die Black- Lives-Matter-Bewegung und den bei einem Polizei-Einsatz getöteten George Floyd. Sie mixten in einen Song die berühmte „I have a dream“-Rede von Martin Luther King – und haben dafür wütende Kritik geerntet.

Es wurde kontrovers aufgenommen und ich bereue es sehr. Vielleicht ist das passiert, weil ich kein Amerikaner bin. Dass ich die Nuancen der Sprache nicht verstehe. In seiner Rede macht Martin Luther King sich dafür stark, dass die Hautfarbe eines Menschen keine Rolle spielen sollte. Und diese positive Message habe ich versucht zu transportieren. Ich habe nur die besten Absichten verfolgt.