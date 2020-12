Alles dreht sich: Wie sich der Traumberuf DJ verändert hat

Dass hier etwas in Bewegung gekommen war, wusste man natürlich schon länger. Spätestens als David Bowie 1979 in seinem Lied „DJ“ selbstbewusst frohlockte: „I am a DJ, I am what I play“, ahnten einige, dass sich in der Musikbranche noch etwas gewaltig ändern, dass hier gerade ein Berufsbild neu erfunden wird.

Dass ein DJ durchaus Menschenleben retten kann, sollten auch unbedarfte Radiohörer drei Jahre später erfahren, durch den Indeep-Hit „A DJ Saved My Life“. Discothekenbesucher wussten es längst. Denn die Ära von weiten Schlaghosen, rotierenden Discokugeln, „Saturday Night Life“, Studio 54“, „Fly“, „Motto“, „U4“ und wie sie alle hießen, verlieh auch der eher unscheinbaren Person am DJ-Pult eine neue Bedeutung. Und wegen der Musik, die aus deren scheinbar magischen Händen floss, war man schließlich hingepilgert.

"Was tut er da..?"

„Was tut er da, was macht er jetzt?“, bringt Marcus Füreder auf den Punkt, was die Massen, die Crowd, an den Fertigkeiten eines Musikauflegers interessiert und fasziniert. Keine Pause zwischen den Songs. Einen Fader rauf, den anderen runter. Die „beats per minute“ angeglichen, ready! Und der Mix klingt so perfekt, dass es alles, was Beine hat, einfach auf die Tanzfläche ziehen muss. We will funk you!