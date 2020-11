Kruder & Dorfmeisters Debütalbum: Downbeat im Lockdown

Für Kruder & Dorfmeister ist „1995“ nicht nur das erste gemeinsame Album, sondern auch ein Schlussstrich; der noch fehlende Absatz in ihrer Biografie, die sich – stark verkürzt – so liest: Wien Mitte der 1990er-Jahre – grau und langweilig. Da einem in den zwei, drei relevanten Clubs der Stadt immer das Gleiche geboten wird, hängt man lieber zu Hause ab, lädt sich Freunde ein, raucht Gras, macht Musik und sich einen schönen Abend auf der Couch. Bei einer dieser Sessions lernten einander Peter Kruder und Richard Dorfmeister kennen. Kruder, gelernter Friseur, Dorfmeister, Musikstudent. Es sind zwei auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Typen, die aber einiges verbindet – u. a. ihre Leidenschaft zu analogen Klangerzeugern. Mit diesen zimmerten sie im Homeoffice auch ihre Debüt-EP „G-Stoned“ zusammen.

Vier Tracks mit Folgen: Wien wurde zur Hauptstadt des Downbeat – Kruder & Dorfmeister waren die Stars dieses Genres. Remix-Arbeiten für Depeche Mode und Madonna folgten, ihr Beitrag zur „DJ-Kicks“-Reihe brachte ihnen dann noch weitere große Gigs auf dem internationalen Parkett ein. Es war alles vorhanden, was eine erfolgreiche Karriere ausmacht. Eines aber fehlte – es war das Debütalbum.

Dieses wurde nun aus der Schublade geholt und fertig editiert. Die 15 neuen bzw. alten Tracks tragen austauschbare Namen wie „Dope“, „Morning“ und klingen 25 Jahre nach deren Entstehung so, als hätten sich K&D selbst gesampelt.

Für viele Fans ist das sicherlich eine gute Nachricht, denn sie bekommen nun endlich Nachschlag: Einmal mehr vom Gleichen, bitte!