Kruder & Dorfmeister: Das Echo des Wiener Sounds

Die Musik der zwei mittlerweile über 50-Jährigen war und ist aber viel mehr als nur der „Carpe Diem“-Soundtrack zum gepflegten Abhängen, in ihr steckt unglaublich viel Liebe zum Detail. Nach dem Welterfolg der EP „G-Stoned“ ließen sie kein konventionelles Album folgen, sondern lieferten ein enorm erfolgreiches Mixtape („The K&D Sessions“, 1998), fertigten Remixe für Madonna und Depeche Mode und absolvierten gut bezahlte DJ-Jobs rund um den Globus – vom Schlafzimmerstudio in der Wiener Grundsteingasse rauf auf die großen Pop-Bühnen dieser Welt. Kruder und Dorfmeister schafften es in den Neunzigerjahren, Wien vom Popmusik-Importeur zum -Exporteur zu machen – das Genre „ Vienna Sound“ war damit geboren. Eine Marke, die bis in die frühen Nullerjahre nicht nur in Wien (man erinnere sich an die „Dub Club“-Abende im Flex), sondern weltweit gefeiert wurde – Wien war damals tatsächlich Hotspot in Sachen elektronischer Musik.

Der Wind drehte sich wieder, denn der zum Herumhängen geeignete Sound wurde von Restaurantleitern und Hotelmanagern entdeckt – fortan wurde er bei Sektempfängen zu Fingerfood gereicht. Das erhöhte zwar bei K&D und anderen Downtempo-Produzenten den Kontostand, war aber künstlerisch nicht das, was man wollte. „Man lernt nach so vielen Jahren, damit zu leben. Erst war es Downbeat, dann Wiener Elektronik, darauf folgte Trip-Hop, danach ging’s runter und hieß abwertend Hotel-Lobby-Sound und Kaffeehaus-Musik“, kommentierte Dorfmeister einmal das „Lounge“-Etikett, das ihnen angehängt wurde. Es führte dazu, dass K&D ab 2000 getrennte Wege gingen, der heiß ersehnte Longplayer blieb aus. Stattdessen veröffentlichten beide mit ihren Folgeprojekten (Tosca, Peace Orchestra, Voom Voom) Soloalben. Kommt jetzt das gemeinsame Album noch? Keine Ahnung. Keine Interviews.

Tipp: Der ursprünglich als einziger Wien-Termin angekündigte Abend am 26. 11. ist längst ausverkauft. Für die eingeschobene Zusatzshow am 25. 11. waren bei Redaktionsschluss noch Karten zu haben.