DJ Hell über die Clubkultur: "Wir wurden einfach vergessen"

Sie kehren mit Ihrem neuen Album zu den Anfangszeiten von House und Techno zurück. Vor wem verneigen Sie sich?

Vor der Gay-Black-Community in Chicago und New York der 80er. Am Anfang wurden Disco und House nämlich ausschließlich in Schwulenclubs der Black Community gespielt. Hier waren dann auch keine anderen Leute erwünscht. Die Szene hat sich erst später geöffnet, etwa im New Yorker Studio 54, in der Paradise Garage oder im Warehouse in Chicago. Ich verneige mich vor den Epigonen dieser Zeit wie Ron Hardy, Frankie Knuckles, Lil’ Louis und Larry Levan.

Klingt nach Konzeptalbum.

Ja, ich habe zu den Anfängen viel recherchiert, bin tief in die Materie eingetaucht, durfte viele Protagonisten persönlich kennenlernen, mit ihnen auflegen, sie beobachtet und viel von ihnen lernen. Für das Album habe ich mit alten, ausschließlich analogen Gerätschaften gearbeitet, die zu dieser Zeit, Mitte bzw. Ende der 80er-Jahre, am Markt waren. Es gab zwar digitale Nachbearbeitung, aber es wurden keine neuen digitalen Sounddesigns hinzugefügt.

In Chicago und den USA werden Wegbereiter der elektronischen Clubmusik aber kaum wertgeschätzt.

Das stimmt. Ich kann mich an Zeiten Anfang der Neunziger erinnern, wo Derrick May, Juan Atkins, all die Pioniere nach Europa kamen und hier als Könige gefeiert wurden, während sie zu Hause, in den USA, überhaupt keine Bedeutung oder Relevanz hatten. Aber ich denke, dass das international bereits mehrfach beleuchtet wurde, durch Dokumentationen, durch Berichte. Die ganze Chicago-House- und Detroit-Techno-Entstehungsgeschichte wurde bereits vielfältig aufgearbeitet.