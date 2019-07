Interview mit Parov Stelar über seine schwere Identitätskrise

Diese Kombination hat Sie zum Weltstar gemacht. Was war der schönste Auslandsauftritt?

Das war vor 12 Jahren im Kosovo, wo wir in einem Bunker gespielt haben. Während des Auftritts sind Militärpatrouillen reingekommen. Das war beängstigend, aber gleichzeitig auch ein unglaubliches Erlebnis, weil ich gesehen habe, wie diese Mensch vom Krieg so durchgeschüttelt worden sind, dass man denken könnte, sie müssten emotional zerstört sein. Sie haben das Konzert aber so dankbar aufgenommen haben, weil sie dabei 90 Minuten Urlaub von ihrer Realität machen konnten.

INFO

Das Elwood-Music-Festivals findet am 3. Juli in der Woodstock Area in Ort im Innkreis nahe der Grenze zu Bayern statt.

Mit dabei neben Parov Stelar: Avec, Hot Pants Road Club, Alma, Paenda und Q feat. Eric Papilaya.

Karten gibt es an der Abendkasse, Beginn ist um 16.30 Uhr.