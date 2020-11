Die fabelhafte Mrs. Miley: Ihr Weg zum Pop-Superstar

"Wow!“, ist die allgemeine Reaktion auf eine Serie von Live-Videos aus dem legendären „Whiskey A Go Go“ in Los Angeles. Darauf zu sehen: eine astrein knüppelnde junge Rockband, vorbildlich in NMS-Masken, und eine blonde Sängerin, die nach Dosenbier und Bourbon klingt und deren Bühnenpräsenz, Fake-Pelzjacke inklusive, ganz großes, mit jeder Faser glaubwürdiges Rock-Bitch-Feeling ausstrahlt. Draußen vor dem Schuppen, da ist man sich sicher, wenn man die Videos sieht, warten ihre Kumpels mit den schweren Bikes, und zwar solche von der Sorte, denen man gern und mit einem bemühten Lächeln in jeder Verkehrssituation den Vorrang lässt, Straßenverkehrsordnung hin oder her.