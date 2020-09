Musik macht glücklich: Popstars im Interview

"freizeit": Was ist das Schönste am Musikmachen?

OSKA: Für mich ist der Moment am schönsten, nachdem ein Song entstanden ist. Ich fühle mich dann immer so leicht und könnte mir die Sprachmemo mit dem neuen Song den ganzen Tag anhören. Man hat so eine Freude mit etwas, das es vor ein paar Stunden noch nicht gegeben hat...

Kann Musik deine Stimmung verändern?

Ich habe jahrelang nur mit Musik einschlafen können, der CD-Player lief dann die ganze Nacht durch - immer das gleiche Lied und immer ein Lied, das mir gerade geholfen hat. Musik hilft mir, mich auszuruhen, mich aufzuwecken, mich auszudrücken. Musik hängt auch stark mit meiner Familie zusammen. Wenn meine Schwester und ich uns sehen, dann singen wir gemeinsam - egal wo. Sie stimmt etwas an, ich steige ein, oder eben umgekehrt.

Was ist es, was du neben der Musik am allermeisten genießt?

Zur Zeit ist nicht so viel Platz für anderes. Aber wenn ich frei habe, schaue ich am liebsten Filme, lese, oder verbringe Zeit mit meiner Familie. Ich genieße es auch sehr, jeden Tag an meinem Fensterbrett zu sitzen und gerade aus zu schauen - macht man viel zu wenig.

Welche drei Songs machen dich zurzeit glücklich?

Ann Peebles: "I Can’t Stand The Rain"; The Replacements: "Skyway"; Phoebe Bridgers: "Graceland Too"

