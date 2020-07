Donauwellenpop: Diese Bands werden durchstarten!

"Alle up!“ – was für ein geiler Song! Gerappt und gesungen, extralässiger Deutsch-Englisch-Mix, es geht um Themen, die uns direkt betreffen, Selbst-Optimierung, Selbst-Darstellung, Overwork, Overdrive. „Du zahlst dein ganzes Leben für eine Garantie – du bist so busy being free.“ Und alles löst sich auf in einem Refrain, den man einfach mitsingen MUSS. Das Video dazu zeigt ein Dream-Team aus einem Sänger mit lackierten Fingernägeln und einer MC mit keckem Damenflaum. Genderfluid oder nichtbinär, egal Baby, so geht Pop heute, großartig!