Pop around the World: Reise zu den Stars

Manfred Mann

Manfred Sepse Lubowitz. Wer? Gut, man kennt ihn eher unter seinem Künstlernamen Manfred Mann. Vor 80 Jahren in Johannesburg geboren, kam er als vehementer Apartheid-Gegner in seinen frühen 20ern nach London. Und lieferte uns eine Reihe unvergessener Hits: "Do Wha Diddy Diddy", "Pretty Flamingo", "Mighty Quinn", "Fox On The Run", "Blinded By The Light" ...