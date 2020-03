Hausmusik: Die besten Songs für die Stunden daheim

Insta, Facebook, YouTube – das sind die aktuellen Kanäle, um sich in Zeiten der Quarantäne Livemusik anzuhören. LADY GAGA, die gerade mit „Stupid Love“ ein fulminantes Back-to-the-Roots-Comeback hingelegt hat, ist ebenso aktiv wie MICHAEL STIPE, der A cappella seinen REM-Hit „It’s The End Of The World As We Know It“ anstimmt ...