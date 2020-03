Rollenspiele, Töpfern, Ping-Pong: Die Hobbys der Stars

Also David, Tom und Will. Der Ex-Fußballer und die beiden Hollywood-Größen fechten. So richtig und ganz klassisch, mit Degen und Gesichtsmaske. Am liebsten gemeinsam oder besser: gegeneinander. Die drei Musketiere – das klingt doch nach echtem Bubenspaß.

Brad Pitt und Seth Rogen töpfern dagegen lieber zur Entspannung, Daniel Craig liebt SF-Shooter-Videospiele („Halo“), Leo DiCaprio ist Star Wars-Fan und sammelt sogar die passenden Action-Figuren, Megan Fox ist „Lord of the Rings“-Nerd und die schöne Rosario Dawson ist nicht nur Trekkie mit Leib und Seele, sie hat sogar Klingonisch gelernt ...

Das treiben also die Idole von Millionen, wenn sie gerade nicht im Rampenlicht stehen. Da könnte man fast sagen: Stars wie du und ich.

Noch ein paar Stars:

Vind Diesel