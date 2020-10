80s-Retro-Pop: Wir sind die Helden von heut'!

Legwarmer, Aerobic-Dress, jede Menge Synthies aus den Lautsprechern und tonnenweise Taft auf dem Kopf, damit der Pudel auch bei den eckigsten Dance-Moves brav sitzen bleibt. Okay, die Sache mit den einbetonierten Frisuren sparen sich Dua Lipa & Co heute zum Glück – aber sonst weist alles in eine Richtung: Zurück in die 80er!