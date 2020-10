Wieder da: Das Comeback der Achtziger Jahre

Ein Jahrzehnt der Erneuerung

Markus Spiegel, Musikproduzent, Falco-Entdecker und KURIER-Autor, wundert das Comeback der Zeitspanne nicht – alles käme irgendwann wieder. Dennoch sei das Jahrzehnt besonders gewesen: „Die Achtzigerjahre“, so Spiegel, „waren ein Jahrzehnt der Erneuerung und des Aufbruchs – kulturell wie ästhetisch.“ Auf Nummer sicher zu setzen, war keine Option. Gefragt war, sich was zu trauen – gleich, ob in Musik, Mode oder Design. „Diese Zeit war bestimmt von der Sehnsucht nach Aufbruch, von unbändigem Ehrgeiz und vom Antrieb voranzukommen.“ Die Folge: im besten Falle innovative Höchstleistungen, die bis heute spürbar sind. Nicht ohne Grund erwähnt Spiegel die österreichische Band Bilderbuch; jene Musiker, die so erfolgreich aktuellen Sound mit Retro-Stilistik aufmöbeln – und dabei authentisch bleiben. Sich und sein Ego in Szene zu setzen, das war das Um und Auf in den Achtzigerjahren. Yuppies, Popper, Punks oder Vertreter von New Wave und New Romantic konkurrierten um die Vorherrschaft in der Jugendkultur. „Die Achtziger sind geprägt durch das langsame Zurückweichen der Hippie- und Alternativbewegung“, so Thomas Hecken, Experte für Popkultur. Die Lust am schönen Schein gewann an Bedeutung. Hip-Hop trat zu seinem Siegeszug an. Prince und Michael Jackson durchbrachen die Dominanz „weißer“ Rockmusik – genau wie Popbands wie Duran Duran oder Culture Club. „Und es gab ein nicht uninteressantes Nebeneinander von erneut forciertem Sexismus und queeren Formen.“