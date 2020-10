Topmodel Nadine Leopold: "Der Druck perfekt zu sein, war hart"

Mit 14 habe ich mir noch nicht so viele Gedanken über meine Zukunft gemacht. Aber ich war schon immer sehr an Mode interessiert und ein Job in der Modebranche ist damals schon mein Traum gewesen, auch wenn es nicht als Model gewesen wäre.

Würdest du den Beruf heute wiederwählen?

Schwer zu sagen! Einerseits war es eine der coolsten Erfahrungen meines Lebens, aber es sind auch viele Höhen und Tiefen damit verbunden. Man muss sehr schnell erwachsen werden und dadurch musste ich auch vieles aufgeben.

Anfangs haben dir die Anforderungen stark zugesetzt. Was hat dich so unglücklich gemacht?

Der Druck, perfekt zu sein, und einem gewissen Schönheitsideal zu entsprechen, war sehr hart. Auch das viele Reisen und die viele Zeit, die man alleine verbringt, waren sehr schwer für mich. Es gab wenig Zeit für Freunde oder Familie, als ich am Höhepunkt meiner Karriere war.

Du hast an einer Essstörung gelitten. Was denkst du, war verantwortlich dafür?

Es hat sehr langsam angefangen, mit einem mega Druck, den ich mir selbst auferlegt habe. Das Alter zwischen 18 und 22 Jahren war für mich die schwierigste Zeit, weil auch mein Körper sich noch entwickeln musste und ich dadurch keine Kontrolle über mein Gewicht hatte. Auch das andauernde Vergleichen mit anderen Models und die ständige Einsamkeit, die mit dem Job einhergeht, war einfach sehr viel für mich. Ab einem bestimmten Punkt ist mir bewusst geworden, dass es Zeit wird, einiges zu ändern, um wieder glücklicher mit mir selbst zu werden. Und das ist mir Gott sei Dank auch wieder gelungen.

Was hat dir geholfen, da rauszukommen?

Sobald ich mich meinen Freunden gegenüber geöffnet und angefangen habe, mich als mich selbst zu akzeptieren und nicht mehr so viel Wert auf die Meinung anderer legen wollte, ist es langsam immer besser geworden. Durch die sozialen Medien bedingt besteht so viel Zwang in Hinsicht auf unser Aussehen heutzutage, es ist so wichtig, sich davon distanzieren zu können.