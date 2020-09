Starfotograf Greg Gorman: Warum er Michael Jackson eine Vogelspinne aufs Gesicht setzte

DiCaprio und Cruise als blutjunge Newcomer

Und so wurde Greg Gorman – in einer Zeit der analogen Fotografie, lange vor Social Media – zu einem der Auserwählten, die Zugang zum Olymp der Popkultur hatten: Hollywood. Ähnlich wie Herb Ritts oder Annie Leibovitz arbeitete er am Zenit der Glamourfotografie. Viele Stars wurden zu Freunden. Und viele landeten in jungen Jahren vor Gormans Kamera. Mark Wahlberg etwa, als er noch als rappender Marky Mark geläufig war. Oder Tom Cruise, der mit 21 gerade den Film „Lockere Geschäfte“ abgedreht hatte. Mit ihm spazierte Gorman für ein Foto für das Interview Magazine entspannt am Santa Monica Boulevard entlang, auf den Auslöser drückte er in einem öffentlichen Park: „Niemand kam und belästigte ihn, niemand wusste, wer er war und keinen hat’s gekümmert – heute unvorstellbar.“ Auch Leonardo DiCaprio war blutjung, als Gorman ihn das erste Mal traf – 21 Jahre alt. „Eines der außergewöhnlichsten Motive, die ich je vor der Kamera hatte“, so Gorman. Warum? „Die meisten Promis können es nicht leiden, still zu sitzen und für ein Foto zu posieren. Sie heben sich ihren Spieltrieb lieber für einen Film auf. Leo ist da anders: Er ist einer der wenigen, die vor der Kamera mit einem spielen – und es genießen.“

Spielen, das war auch das Stichwort für Antonio Banderas. „Let’s go out und play!“ – so lautete Gormans zackige Ansage an den heißblütigen Spanier, als es zum Shooting kam. Doch der Auftrag, ein Kinoplakat für den Disney-Konzern zu fotografieren, langweilte die beiden. Gorman schlug vor, den Brotjob zu erledigen, „und dann nichts wie raus aus den Anzügen und aufs Dach meines Hauses – für Fotos, die echten Spaß machen!“ Das Ergebnis: ungemein intensive Momentaufnahmen ungezügelter Lebenslust. Dass die Zeiten, als spontane künstlerische Kasperliaden wie diese möglich waren, passé sind, bedauert Greg Gorman. Eine Armada an PR-Managern schirmt die Stars rigide ab. Heute steckt Gorman seine Energie lieber in Workshops, lehrt junge Fotografen sein Wissen – als ein Meister von Licht und Schatten.