Helmut Newton: Der Voyeur, der die Frauen liebte

Entlarvung und Grillhuhn

Eine private Aufnahme. Die aber dennoch so vieles über Helmut Newton preisgibt: Der als Helmut Neustädter geborene Deutsche hat sich auch als erwachsener Mann stets eines kindlichen Spieltriebs erfreut. Und damit gleich einmal die Fotografie des 20. Jahrhunderts revolutioniert, sei es mit seinen Akten, den Porträts wichtiger Persönlichkeiten oder im Bereich der Mode. Im Vorfeld seines sich am 31. Oktober zum hundertsten Mal jährenden Geburtstages hat der renommierte Filmemacher Gero von Boehm nun eine unterhaltsame Dokumentation über ihn in die Kinos gebracht: „Helmut Newton: The Bad and The Beautiful“ rollt Werk wie Persönlichkeit des Meisters auf.

„Ich bin ein Schlingel, der zum Anarchisten wurde“, sagt Newton darin gegenüber seiner Frau über seinen subversiven Zugang zur Kunst. Und vereinte darin Mut und Humor. Den rechtsradikalen Politiker Jean-Marie Le Pen mit seinen Hunden fotografierte er etwa leicht von unten – und gemahnte damit entlarvend an ein Foto von Hitler mit dessen Schäferhunden. Und als er für die französische Vogue teuren Schmuck in Szene setzen soll, machte er das auf seine ganz eigensinnige Weise: bloß ein fettes Grillhuhn sieht man da, ein Messer, und eine edel beringte Frauenhand, die das Tieram Küchentisch grob auseinandernimmt. Provokant. „Die bei Bulgari sind beinahe ohnmächtig geworden, als die das gesehen haben“, so Newton. „Wie kann dieser Kerl nur?“