Fotograf Robert Frank ist tot

Sein Einfluss kann nicht unterschätzt werden: Robert Frank revolutionierte im 20. Jahrhundert die Reportage- und Street-Fotografie. Der schweizerisch-amerikanische Künstler schuf mit Werkgruppen wie "The Americans" schonungslose Arbeiten über Armut, Rassismus und eine zerrissene Gesellschaft.

Der bedeutende Fotograf ist, wie soeben bekannt wurde, im Alter von 94 Jahren gestorben. Frank sei am Montag im Alter von 94 Jahren in der kanadischen Stadt Inverness gestorben, berichtete die " New York Times" am Dienstag unter Berufung auf seine Galerie in New York.

In der Schweiz bei verschiedenen Studios ausgebildet, emigrierte der 1924 in Zürich geborene Robert Frank 1947 in die USA und arbeitete für Magazine wie " Harper's Bazaar". Dessen Artdirector Alexey Brodovitch sollte wesentlichen Einfluss auf seinen jungen Kollegen haben und riet ihm zu einer Kleinbildkamera, einer 35-mm-Leica. Neben seinen kommerziellen Aufträgen begann damit Franks Suche nach einer neuen Bildsprache, die er mit ersten Reisen nach Paris und London zutage förderte. Zum Teil noch recht klassisch komponiert, schält sich hier sein sezierender Blick heraus, wurden seine Arbeiten komplexer und narrativ ehrgeiziger.