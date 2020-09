Joesi Prokopetz, Nadine Mirada und Julia Cencig im WhatsApp-Interview

TANGO INS GLÜCK

Auch wenn ihre TV-Serie „SOKO Kitzbühel“ ausläuft, lässt sich Schauspielerin JULIA CENCIG nicht unterkriegen. Dabei helfen Worte ihrer Mama und – tanzen.

Liebe Julia, alles Gute zum Geburtstag! Die gute Fee erlaubt dir drei Wünsche, was wünscht du dir?

Dankeschön! Klimawandel stoppen, Corona wegzaubern und ein schönes, erfüllendes Arbeitsjahr 2021 für mich!

Was macht dir Lust aufs Leben?

Äh … alles eigentlich! Das Leben selbst, mit Höhen und Tiefen, Ecken und Kanten … I just love to be ALIVE!

Ich weiß was: Du hast die Lust am Tanzen entdeckt! Erzähl mal!

OMG jaaaa! Habe die Liebe zum Tango entdeckt! Mich hat schon lange nichts mehr so erfüllt und glücklich gemacht … da ist echt eine Tür aufgegangen … oder besser, ein Riesentor …

Was ist das Faszinierende daran – die Sinnlichkeit, die Melancholie?

Es ist die ultimative Meditation für mich, ich kann bei nichts anderem so völlig im Hier und Jetzt sein … außerdem tut es (mir) gut, mal die „Führung abzugeben“ … dann diese wundervolle Musik, die irgendeinen Nerv bei mir trifft … und noch 1.000 andere Dinge. „Tango is a conversation with legs!“

Kärnten oder Wien, wo wird denn dein Lebensmittelpunkt liegen in Zukunft?

Auf alle Fälle in Wien. Die Kinder gehen ja hier in die Schule, haben ihre Kurse und Freunde. Ich werde aber öfter nach Kärnten fahren können in Zukunft, wenn Kitzbühel wegfällt, weil „Soko Kitz“ zu Ende geht.

Wirst du Kitzbühel vermissen?

Was für eine Frage! Ja, natürlich!! Und wie! Der Ort, die Arbeit und vor allem die Menschen sind mir eine zweite Familie, eine zweite Heimat geworden.

Optimistin oder Pessimistin, was liegt dir näher?

Ich bin eine 100%ige Das-Glas-ist-halb-voll-Person! Onwards and upwards. Hat schon meine kluge Mama immer gesagt.

Was machst du heute noch an deinem Jubeltag?

Die Kinder von der Schule abholen und mit ihnen den Tag verbringen. Spazierengehen, Kuchen essen, Wien genießen und den Sonnenschein!