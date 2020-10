Gegenüber wartete die Liebe: So wohnt Elke Winkens

Neun Uhr morgens in Wien-Mariahilf. Die Sonne wärmt sanft die Haut. Es ist einer dieser herrlichen Spätsommertage im September, alles ist in freundliches Licht getaucht, vor allem aber: Elke Winkens, die im Blumenkleidchen auf ihrer Dachterrasse steht, den Kopf hebt und frech lächelnd in die Sonne blinzelt. Vor uns streckt sich Wien unter einem unverschämt wolkenlos blauen Himmel endlos in die Weite. Traumhaft, diese Aussicht. Einer dieser eleganten Jugendstilhaus-Aufzüge hat uns hierher befördert, und jetzt: Riesenrad, Stephansdom, Karlskirche, alles da, in ferner Schönheit.

Winkens, derzeit als Teil einer Dreierjury in der erfolgreichen Musikshow „The Masked Singer“ auf Puls 4 zu sehen, kommt gern zeitig in der Früh hier hinauf.