Afrika-Feeling in Mörbisch: So wohnt Sänger Waterloo

„Schon in der ersten Nacht, in der wir hier geschlafen haben, ging es uns so, als würden wir bereits seit 20 Jahren hier wohnen – so wohl haben wir uns auf Anhieb gefühlt“, erzählt er. Wir sitzen mit ihm und seiner Frau Andrea auf der von Pampas-Gras und einem Olivenbaum umgebenen Terrasse. Hund Maxi ist uns zur Begrüßung gleich freudig bellend entgegengelaufen. Andrea hat soeben ein Blech mit Blätterteigtascherln mit Marmelade in den Backofen geschoben. Vor uns liegt ein Garten, in dessen Rasenmitte eine stattliche Spielwiese in Form eines Dreiecks wuchernd belassen wurde, für wild wachsende Blumen, Bienen und Insekten aller Art. Der Blick in die Ferne ist atemberaubend und entschleunigend zugleich: Der Neusiedler See nimmt, idyllisch wie episch, das gesamte Sichtfeld ein, links wie rechts, und natürlich gen Horizont. Die Lage, das Haus, der Garten – es ist ein Domizil, genau wie es Waterloo gesucht hat. Und zwar lange.

„Fühlen uns hier wie in Afrika“

Das fünfte Haus ist es für den Sänger mit der prägnanten Haarmähne, aus der vorne ein weiß gefärbter Streifen hervorsticht. Mit der dritten Frau. Seit 19 Jahren ist er mit Andrea verheiratet und beide wurden in ihrer alten Heimstatt, in einem vom gelernten Tischler selbst gebauten Holzhaus in Schleißheim bei Wels, ihres Lebens nicht mehr froh. Das dauerhaft schlechte Wetter schlug auf die Stimmung – sie wollten weg, auf die Sonnenseite des Lebens. Das Nordburgenland bietet das. Und ist so etwas wie Heimat für seine Frau, die früher in Mattersburg gearbeitet hat. Fieberhaft wurde jahrelang gesucht, doch nichts gefunden. Bis sie beim Spazierenfahren mit dem Auto auf dieses Juwel stießen. Liebe auf den ersten Blick. „Wir fühlen uns hier wie in einer verkleinerten Version von Afrika“, sagt Waterloo. Die Landschaft, der Blick auf den See weckt in ihm Erinnerungen an seine vielen Reisen, besonders in ostafrikanische Staaten wie Kenia oder Tansania ist bei seinen beinahe dreißig Besuchen eine große Liebe entstanden. Der Wohlfühlfaktor in Mörbisch liegt für das Paar allerdings nicht allein in der Schönheit der Natur begründet.