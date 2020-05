Thomas Stipsits: Nach dem Aufwachen erst einmal nackt schwimmen

freizeit: Stellt sich die Frage, ob diese Mentalität in unseren Breiten nicht hinderlich wäre.

Thomas Stipsits: Bei uns wäre das schwierig. Aber dort besitzt es großen Charme. Es kann alles passieren, nur nicht sofort. Als im Jänner die Heizung ausgefallen ist, war mir gleich klar, dass das in 14 Tagen nicht repariert sein wird. Es ist auch nicht alles permanent verfügbar. Mein sechsjähriger Sohn Emil isst gern Salami. Die gibt’s halt nicht immer. Maybe next week, if the ship is coming. Depends on the wind. So blöd das klingt, aber das gefällt mir. Und es ist auch für den sechsjährigen Sohnemann eine gute Lebensschule.

freizeit: Bei Ihrem ersten Urlaub vor 18 Jahren haben Sie das auch so locker gesehen?

Thomas Stipsits: Man lernt dort, loszulassen. Geschlafen habe ich am Strand im Schlafsack unterm freien Himmel. Zwei Badehosen, eine Zahnbürste und die Gitarre – mehr habe ich zum Leben nicht gebraucht. Morgens um halb sieben bin ich nach dem Aufwachen immer erstmal nackt schwimmen gegangen. Und jeden Abend sind Elias und ich mit dem kleinen Boot zum Calamari-Fischen aufs Meer rausgefahren. Ihm gehört auf Karpathos eine Snack-Bar. Er hat mich aufgefordert, Gitarre zu spielen, so haben wir uns kennengelernt. Ich habe dann was vom Danzer gespielt und es ist ein feuchtfröhlicher Abend geworden.